Regionalzug bei Mailand entgleist - zwei Tote

Mailand (AFP) - Bei der Entgleisung eines Pendlerzugs in der Nähe der italienischen Metropole Mailand sind am Donnerstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Es gebe zehn schwer Verletzte und etwa hundert leicht Verletzte, sagte die regionale Vertreterin der Rettungskräfte, Cristina Corbetta, dem Fernsehsender Sky TG24.

Luftbild des Unglücksortes bei Mailand © AFP

In dem Regionalzug waren Pendler aus Cremona zur Arbeit in der Wirtschaftsmetropole Mailand unterwegs. Nach Angaben der Rettungskräfte entgleiste der Zug gegen 7.00 Uhr aus noch unbekannter Ursache in der Gegend von Segrate, einem Vorort von Mailand. Mindestens zwei Waggons kippten um.

Stunden nach dem Unglück suchten Rettungskräfte die Waggons weiter nach möglicherweise eingeschlossenen Passagieren ab. Ein Reporter von Sky TG24 berichtete vom Unglücksort, dass noch fünf oder sechs Menschen in dem Zug eingeschlossen seien.

Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Italien seit Juli 2016. Damals waren bei dem Zusammenstoß zweier Passagierzüge an der Adriaküste mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.