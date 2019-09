Aquarelle in New Yorker Galerie von Vito Schnabel zu besichtigen

Regisseur Gus Van Sant präsentiert seine erste Malerei-Einzelausstellung

New York (AFP) - Gus Van Sant ist nicht nur ein renommierter Filmemacher, sondern auch ein begeisterter Hobbymaler. Bis Anfang November zeigt der US-Regisseur in einer New Yorker Galerie seine Aquarellmalereien. Es ist die erste Einzelausstellung des 67-Jährigen, der für Filme wie "Elephant" und "Good Will Hunting" bekannt ist.

Aquarellbilder des Regisseurs Gus Van Sant © AFP

Van Sant, der seit Ende der 70er in Los Angeles lebt, erklärte, er habe sich von "Jahren des Lebens in unmittelbarer Nähe des Hollywood Boulevards" inspirieren lassen.

Neun zwei Meter große Aquarellbilder werden bis zum 1. November in der New Yorker Galerie des Kunsthändlers Vito Schnabel im Künstler- und Szeneviertel Greenwich Village in Manhattan ausgestellt. Die meisten der Bilder tragen keinen Titel und zeigen die Skizze eines nackten Mannes, der in einer traumgleichen Landschaft in ineinander verlaufenen Farben zu schweben scheint.

Für den Regisseur Van Sant hat die Malerei einen ganz eigenen Reiz: "Für mich ist das Filmemachen etwas, das an einer Geschichte orientiert ist mit einer dramatischen Spannung, während die Malerei eine mehr visuelle, kontextuelle und kompositorische Spannung hat."

Fast alle der in New York ausgestellten Gemälde seien schon für Interessenten reserviert, teilte Cy Schnabel - der Bruder des Galeristen - mit. Er verriet aber keine Namen.

Van Sant ist bereits seit seiner Jugend leidenschaftlicher Maler. Auch nach mehr als vier Jahrzehnten in der Filmbranche bleibt er seiner Liebe zur Kunst treu. 2011 organisierte er zusammen mit dem Schauspieler James Franco in Los Angeles eine gemeinsame Ausstellung, 2016 veranstaltete das französische Filminstitut Cinémathèque eine Retrospektive seiner Werke in Paris.