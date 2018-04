"Einer flog über das Kuckucksnest" machte Filmemacher berühmt

Regisseur Milos Forman im Alter von 86 Jahren gestorben

Prag (AFP) - Der erfolgreiche Filmregisseur Milos Forman ist tot. Wie tschechische Medien am Samstag berichteten, starb der Oscar-Preisträger, der in den USA lebte, am Freitag im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit im Kreis seiner Familie.

Milos Forman © AFP

"Er ist friedlich im Kreis seiner Familie und Vertrauten eingeschlafen", zitierte die tschechische Nachrichtenagentur CTK Formans Frau Martina. Der gebürtige Tscheche erlangte Weltruhm durch Filme wie "Einer flog über das Kuckucksnest" (1975) und "Amadeus" (1984). Für beide Filme wurde Forman mit dem Oscar ausgezeichnet.

Forman kam am 18. Februar 1932 in Caslav östlich von Prag zur Welt. Seine Eltern wurden von den Nazis in NS-Konzentrationslagern ermordet. Kurz vor dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes im August 1968 in der Tschechoslowakei ging er ins Exil, zunächst nach Frankreich, dann in die USA.

Der Erfolg mit dem Psychiatrie-Drama "Einer flog über das Kuckucksnest" mit Jack Nicholson in der Hauptrolle machte Forman berühmt. Weitere Produktionen wie der Musical-Film "Hair" (1979), die Mozart-Verfilmung "Amadeus" oder "Larry Flynt - die nackte Wahrheit" (1996) markierten seine erfolgreiche Karriere als Filmemacher.