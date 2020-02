Über 100.000 Menschen sollen an "Wie geht's, Trump?"-Veranstaltung teilnehmen

Rekordbesucherzahl bei Stadion-Eröffnung mit Donald Trump in Indien erwartet

Ahmedabad (AFP) - Bei der Eröffnung des weltgrößten Kricket-Stadions in Indien durch US-Präsident Donald Trump erwarten die Behörden eine Rekordbesucherzahl von mehr als 100.000 Menschen. Der feierliche Akt werde Ende Februar während eines zweitägigen Staatsbesuchs von Trump im Beisein des indischen Regierungschefs Narendra Modi stattfinden, teilten die örtlichen Behördenvertreter am Mittwoch mit. Derzeit liefen die Arbeiten noch, um das Stadion in Ahmedabad im westlichen Bundesstaat Gujarat rechtzeitig fertigzustellen.

Trump (r.) und Modi bei einem früheren Treffen in New York © AFP

Die Veranstaltung stehe unter dem Motto "Kem Chho Trump" - "Wie geht's, Trump?", erklärten die Behörden weiter. Modi knüpft damit offenbar an eine im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Tradition an, als er zu Besuch bei Trump war. Damals war der indische Regierungschef Ehrengast bei einer "Wie geht's, Modi"-Veranstaltung mit 50.000 Zuschauern in einem Football-Stadion von Houston.

Das nach seiner Eröffnung mit 110.000 Plätzen weltgrößte Kricket-Stadion liegt in Modis Heimatstaat Gujarat. In seine Heimat hat der indische Regierungschef bereits mehrere Staatsgäste eingeladen, darunter Chinas Präsidenten Xi Jinping und Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.