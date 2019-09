Rutschpartie über 1111 Meter Länge durch Dschungellandschaft auf Luftkissen

Rekordverdächtige Wasserrutsche in Malaysia der Öffentlichkeit präsentiert

Teluk Bahang (AFP) - In Malaysia ist eine rekordverdächtige Wasserrutsche der Öffentlichkeit vorgestellt worden, auf der die Besucher eines Vergnügungsparks 1111 Meter durch eine Dschungellandschaft mit exotischen Vögeln und Affen rauschen können. Bei der Präsentation am Mittwoch konnten die Veranstalter vom Escape-Park in Teluk Bahang einen Guinness-Rekord für die längste Wasserrutsche vorweisen, die mit Luftkissen genutzt werden kann.

Blick aus der Vogelperspektive auf die Wasserrutsche © AFP

Im chinesischen Lishui gibt es allerdings eine 2720 Meter lange Wasserrutsche, die von Guinness als längste Wasserrutsche in einer Berglandschaft anerkannt wurde.

Der Einstieg in die Rutsche in Teluk Bahang erfolgt in 70 Meter Höhe. Um den Besuchern den mühsamen Aufstieg zu ersparen, wurde ein Sessellift errichtet. Die Rutschpartie dauert etwa vier Minuten. Die Rutsche wurde aus 488 Einzelteilen errichtet. Dabei stand Handarbeit im Vordergrund, um die natürliche Umgebung nicht mit dem Einsatz großer Maschinen zu beeinträchtigen.