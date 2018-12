Museumsschau als "Zeichen der Dankbarkeit" für Rekordweltmeister

Rennstall Ferrari würdigt Michael Schumachers 50. Geburtstag mit Ausstellung

Maranello (AFP) - Der italienische Rennstall Ferrari ehrt seinen legendären Formel-Eins-Star Michael Schumacher mit einer Ausstellung zum 50. Geburtstag. Die Sonderschau im Ferrari-Museum in Maranello solle die Leistung des Rekordweltmeisters würdigen und zugleich ein "Zeichen der Dankbarkeit" sein, erklärte der Konzern am Montag. Die Schau trägt den Titel "Michael 50".

Rennauto in voller Fahrt © AFP

Organisiert wird sie den Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit der Stiftung "Keep Fighting", die Schumachers Familie vor zwei Jahren ins Leben gerufen hatte. Der siebenfache Formel-Eins-Weltmeister wird am 3. Januar 50 Jahre alt. Seit einem Skiunfall vor fünf Jahren hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.