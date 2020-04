Renovierung von Pariser Kathedrale Notre-Dame wird am Montag wieder aufgenommen

Paris (AFP) - Nach ihrer Aussetzung wegen der Corona-Pandemie sollen die Renovierungsarbeiten an der durch einen Brand schwer beschädigten Pariser Kathedrale Notre-Dame ab Montag wieder aufgenommen werden. Die Renovierung des Pariser Wahrzeichens könne schrittweise beginnen, teilte der Beauftragte für den Wiederaufbau des gothischen Gotteshauses, Jean-Louis Georgelin, am Donnerstag mit.

The Notre-Dame Cathedral in Paris was partly destroyed when fire broke out beneath the roof in April 2019