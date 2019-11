Palettenturm soll beim Einladen in Fahrzeug auf 69-jährigen Kölner gestürzt sein

Rentner an Materialausgabe eines Baumarkts von Rigipsplatten erschlagen

Köln (AFP) - Ein 69-jähriger Rentner ist am Montag in der Materialausgabe eines Kölner Baumarkts von umstürzenden Rigipsplatten erschlagen worden. Nach Zeugenaussagen soll der Rentner mit Hilfe von Begleitern Platten aus dem Warenlager in sein Fahrzeug geladen haben, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll ein Palettenturm umgestürzt sein. Der Rentner konnte demnach nicht mehr auszuweichen und wurde von der schweren Last getroffen.

Notarztschild auf Einsatzwagen © AFP

Ein umgehend alarmierter Notarzt versuchte vergblich, den 69-Jährigen noch am Unglücksort wiederzubeleben. Kriminalbeamte sicherten an dem Baumarkt Spuren und befragen Zeugen. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, die Sicherungsvorkehrungen in dem Ausgabebereich zu begutachten.