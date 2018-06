Fußballmannschaft und Trainer seit Samstag vermisst

Rettungstaucher suchen in thailändischer Höhle nach eingeschlossenen Jungen

Mae Sai (AFP) - An einer Höhle im Norden Thailands ist die dramatische Rettungsaktion für eine Jungen-Fußballmannschaft fortgesetzt worden. Mit Sauerstoffflaschen und Essensrationen ausgestattete Marine-Taucher begaben sich am frühen Dienstagmorgen in die Höhle in der Provinz Chiang Rai. Verzweifelte Eltern beteten vor der Höhle für die Rettung der zwölf Jungen und ihres Trainers, die seit Samstag in der teilweise überfluteten Höhle vermutet werden.

Taucher entdeckten Fußspuren in der Höhle © AFP

Das Taucherteam werde bis ans Ende der Tham-Luang-Höhle gehen, teilte die Marine im Online-Netzwerk Facebook mit. Im Laufe des Tages solle zur Unterstützung der Taucher ein Unterwasserroboter eingesetzt werden, teilte Sawangtit Srikitsuwan von der König-Mongkut-Universitität in Bangkok mit.

Insgesamt beteiligten sich hunderte Menschen an der Suche, darunter Polizisten, Soldaten und Vertreter des Nationalparks in der Nähe der Grenze zu Laos und Myanmar. Auch aus der Luft wurde das Gebiet abgesucht, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtete.

Es wird vermutet, dass sich die Jungen im Alter von elf bis 16 Jahren und ihr Trainer in den hinteren Bereich der mehrere Kilometer langen Höhle zurückgezogen haben, nachdem diese wegen Monsunregenfällen teilweise überflutet wurde. Am Montag hatten Rettungskräfte am Eingang der Höhle Fahrräder und ein Motorrad gefunden. Taucher berichteten, sie hätten in einer der Kammern Fußspuren entdeckt.

In der Region waren in den vergangenen Tagen heftige Monsunregen niedergegangen, so dass die Höhle sich schnell mit Wasser füllte. Die Monsun-Zeit in Thailand dauert von Mai bis Oktober und führt immer wieder zu gefährlichen Überschwemmungen und Erdrutschen.

Wegen ihrer Abgeschiedenheit wird die Höhle von ausländischen Touristen nur selten besichtigt. Die Einheimischen besuchen die Höhle wegen kleiner Buddha-Statuen, die dort aufgestellt wurden.