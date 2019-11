Mann aus Hessen bekundet auch Bereitschaft zu Zahlung von Bußgeld

Reuiger Autofahrer zeigt sich wegen Nichtbeachtens von Rettungsgasse selbst an

Friedberg (AFP) - Ein reuiger Autofahrer hat sich wegen Nichtbeachtens einer Rettungsgasse auf der Autobahn selbst bei der Polizei in Hessen angezeigt. In einem Brief an die Autobahnpolizei Mittelhessen gab der Mann nach Angaben der Ordnungshüter vom Montag zu, dass er die von anderen Fahrern bereits gebildete Rettungsgasse zu spät bemerkt habe.

Rettungsgasse auf der Autobahn © AFP

Die Situation falsch einschätzend, fuhr er demnach etwa zehn Meter durch die Rettungsgasse, bevor er auf sein Missgeschick aufmerksam wurde. Erst nach einigen weiteren Metern gelang es dem Fahrer, sich wieder seitlich einzuordnen und die Rettungsgasse freizumachen. Der Mann erklärte zugleich schriftlich die Bereitschaft, für sein Versäumnis auch ein Bußgeld zu bezahlen.

Er habe kein Rettungs- oder Polizeifahrzeug behindert, schrieb der Mann weiter. Er könne sich aber denken, dass sich andere Verkehrsteilnehmer möglicherweise über sein Verhalten geärgert hätten.

Die Polizei zeigte sich erfreut über den Brief und bescheinigte dem Fahrer ein "selbstreflektiertes Verhalten". Den Brief leiten die Beamten nun an die Bußgeldstelle weiter - ihr alleine obliege die Entscheidung über ein mögliches Bußgeld, hieß es im Polizeibericht.