Ali B. kommt in JVA in Hessen

Richterin ordnet Untersuchungshaft gegen Tatverdächtigen im Fall Susanna an

Wiesbaden (AFP) - Im Mordfall der 14-jährigen Susanna hat eine Ermittlungsrichterin Haftbefehl gegen den tatverdächtigen Ali B. erlassen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntagabend im Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Der 20-jährige Iraker sollte noch am Abend per Hubschrauber in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Ali B. wird ins Polizeipräsidium Westhessen gebracht © AFP

B. war am Sonntag im Polizeipräsidium einer Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Zu möglichen Aussagen des Verdächtigen machte die Polizei keine Angaben. Nach Angaben der irakischen Polizei hatte er nach seiner Festnahme im Nordirak ein Geständnis abgelegt.

B. war in der Nacht zum Freitag im Nordirak von kurdischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden. Er wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen war vor mehr als zwei Wochen als vermisst gemeldet und am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden worden. Er hatte sich mit seinen Eltern und Geschwistern Anfang Juni in den Irak abgesetzt.