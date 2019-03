Mutmaßlicher Sonnenfisch misst 1,80 Meter

Riesen-Fisch an Südküste Australiens angespült

Sydney (AFP) - Ein 1,80 Meter langer Riesen-Fisch ist an der Südküste Australiens angespült worden. Der Fisch - mutmaßlich ein Sonnenbarsch - von der Größe eines Findlings wurde tot an einem Strand nahe der Mündung des Murray River im Bundesstaat South Australia entdeckt. In sozialen Netzwerken zirkulierte ein Bild, das zwei Menschen neben dem riesigen Tier zeigte.

Mutmaßlicher Sonnenfisch in Australien angespült © AFP

Laut "National Geographic" können derartige Sonnenbarsche, die auch als Mola Mola bekannt sind, bis zu 2,5 Tonnen schwer werden. Nach Angaben des South Australian Museum ist der nun angespülte Fisch für seine Art allerdings eher klein: "Sie können noch viel größer werden, bis zu zwei Mal so groß", sagte der für die Fisch-Sammlung des Museums zuständige Sprecher Ralph Foster dem Sender ABC. In den südaustralischen Gewässern gebe es drei derartige Arten, der nun angespülte Fisch zähle zur seltensten Art.