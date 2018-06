Tausende Menschen bei stilvollem Dinner vor dem Pariser Invalidendom

Riesen-Picknick ganz in Weiß

Paris (AFP) - Zum 30. Mal habe sich tausende Menschen in Paris zu einem riesigen Picknick ganz in Weiß versammelt. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, nahmen am Sonntagabend rund 17.000 Menschen beim "Dîner en blanc" (Dinner in Weiß) an langen Tafeln vor dem Invalidendom Platz, um zusammen zu speisen und die französische Lebensart zu feiern.

"Dîner en blanc" vor dem Pariser Invalidendom © AFP

Zum 30. Jubiläum lockte die Veranstaltung etwa doppelt so viele Teilnehmer an wie in sonstigen Jahren, so dass ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Bislang hatte der Rekord bei 12.000 Tischgästen im Jahr 2014 gelegen. Nach Angaben der Veranstalter kamen in diesem Jahr rund 6000 Gäste aus dem Ausland zu dem feinen Picknick in Weiß.

Trotz der Einheitsfarbe Weiß stachen einige Teilnehmer mit weißen Perücken, Masken, Federschmuck oder gar silbernen Einhörnern heraus. Die Veranstaltung findet zwar ohne offizielle Genehmigung statt, wird aber von den Behörden toleriert. Für die Gäste gelten strenge Regeln: Sie dürfen keinen starken Alkohol und kein Bier mitbringen und müssen ihren gesamten Müll wieder mitnehmen. Gegen Mitternacht war Schluss.

Die Idee des stilvollen "Dîner en blanc" wurde mittlerweile bereits in rund 80 Städten aufgegriffen, darunter New York, Montréal und Sydney. Wo genau die Veranstaltung in Paris stattfindet, wird immer erst kurz vorher bekannt gegeben. Dann kommen die Gäste mit Tischen, Klappstühlen, weißen Tischdecken und Geschirr, manche bringen sogar silberne Kerzenleuchter mit.