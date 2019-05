Sängerin lobt Zusammenarbeit mit französischem Luxuskonzern

Rihanna hatte bei Entwerfen von Modelinie für LVMH freie Hand

Paris (AFP) - Pop-Diva Rihanna hat nach eigenen Angaben beim Entwerfen einer neuen Modelinie für den französischen Luxuskonzern LVMH freie Hand gehabt. "Ich weiß es zu schätzen, dass sie flexibel genug waren, es mir zu erlauben, eine andere Perspektive einzunehmen", sagte die 31-jährige Sängerin am Donnerstag bei der Vorstellung ihrer Kollektion in Paris. Die Zusammenarbeit sei "großartig" gewesen.

Rihanna hat eine Modelinie kreiert © AFP

Die neue Modelinie heißt Fenty, denn die aus Barbados stammende Sängerin heißt mit bürgerlichem Namen Robyn Rihanna Fenty. Ab Freitag sollen Rihannas Entwürfe in einem Pop-up-Laden in der Nähe der Pariser Place des Vosges verkauft werden.

Rihanna folgen in Online-Netzwerken rund 170 Millionen Menschen. Die Sängerin könnte dem Traditionshaus LVMH, zu dem unter anderem die Luxus-Modemarke Louis Vuitton zählt, daher neue, jüngere Kundinnen bescheren.

Ihren Modestil beschrieb Rihanna so: "Sehr flexibel, stimmungsabhängig, genau wie bei den meisten Frauen." Was sie trage, hänge Tag für Tag davon ab, "wie bequem ich es haben will, wie konservativ, wie sexy".