Rockstar Bryan Adams bittet nach Rassismusvorwürfen um Entschuldigung

Musiker schmähte Chinesen als "Fledermaus essende Mistkerle"

Ottawa (AFP) - Der kanadische Rockstar Bryan Adams hat nach der Schmähung von Chinesen im Internet auf Rassismusvorwürfe reagiert. Der Sänger bat am Dienstag (Ortszeit) in einer Erklärung alle um Entschuldigung, "die sich durch meine Posts angegriffen gefühlt haben". Der 60-jährige Star hatte sich in den Online-Diensten Twitter und Instagram beschwert, dass seine Auftritte in London wegen "Fledermaus essender (...), Virus erzeugender gieriger Mistkerle" abgesagt seien.

Bittet nach Rassismusvorwürfen um Entschuldigung: Bryan Adams © AFP

"Die ganze Welt ist im Stillstand, nicht zu vergessen die Tausenden, die an dem Virus gestorben sind oder an ihm leiden", hatte Adams weiter geschrieben. Er riet den Chinesen, vegan zu leben.

Vertreter der chinesischen Gemeinschaft in Kanada kritisierten die Äußerungen als "unverantwortlich und rassistisch". Tierschützer unterstützten dagegen den Aufruf des Sängers zur veganen Ernährung.

Adams hatte in seinen Posts auch Wildtiermärkte kritisiert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der neuartige Erreger vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, wahrscheinlich auf einem Markt in der chinesischen Stadt Wuhan.