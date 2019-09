Doppelalbum soll Anfang Oktober erscheinen

Rockstar Nick Cave kündigt neues Album an

New York (AFP) - Das lange Warten der Nick-Cave-Fans auf ein neues Album hat ein Ende: Die Rocklegende und die Band The Bad Seeds bringen ein neues Album heraus. Das Doppelalbum mit dem Namen "Ghosteen" werde kommende Woche erscheinen, teilte Cave am Montag auf seiner Website mit.

O cantor e compositor australiano Nick Cave anunciou o lançamento de um novo trabalho ap lado da banda The Bad Seeds © AFP

Seit Veröffentlichung des letzten Cave-Albums "Skeleton Tree" im Jahr 2016 warteten Fans des australischen Rocksängers sehnsüchtig auf eine neue Platte. Für ihr Warten werden sie nun mit einem Doppel-Album belohnt. "Die Songs auf dem ersten Album sind die Kinder. Die Songs aus dem zweiten Album sind ihre Eltern", erklärte Cave. Das erste Album bestehe aus acht Liedern, das zweite aus zwei langen Songs, fügte der 62-Jährige hinzu.

Zum genauen Veröffentlichungstermin des Albums äußerte sich Cave nicht.