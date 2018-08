Mendes: Portugiesischer Top-Stürmer ist der bessere Spieler

Ronaldos Agent erbost über Wahl von Luka Modric zu Europas Fußballer des Jahres

Lissabon (AFP) - Die Wahl des kroatischen Vize-Weltmeisters Luka Modric zu Europas Fußballer des Jahres hat den Agenten der portugiesischen Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo auf die Palme gebracht. "Das ist einfach lächerlich", sagte Ronaldos Agent Jorge Mendes der portugiesischen Sportzeitung "Record". "Der Fußball spielt sich innerhalb von vier Linien ab und dort ist es Cristiano Ronaldo, der gewonnen hat."

Ronaldo (l.) und Modric in fröhlicheren Tagen © AFP

Der Stürmer habe bei der Champions League 15 Tore geschossen und damit seinen bisherigen Verein Real Madrid zum Titelgewinn geführt, hob Mendes hervor. Wie "Record" am Freitag berichtete, reagierte auch Ronaldo selbst aufgebracht, als er erfuhr, dass er dieses Jahr nicht Europas Spieler des Jahres ist. Aus Protest wolle der Portugiese nicht an der Verleihung der Auszeichnung in Monaco teilnehmen.

Bei der Kür des besten Fußballers solle der europäische Fußballverband Uefa nicht danach gehen, wer der "Sieger" sei, sagte Mendes mit Blick auf das bessere Abschneiden von Modrics Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Vielmehr gebühre dem "besten Spieler der Welt auf seiner Position" die Auszeichnung, fügte der Agent mit Blick auf Ronaldo hinzu.

Modric, der - wie lange Zeit auch Ronaldo - bei Real Madrid spielt, war von 55 europäischen Journalisten sowie von 80 Trainern gewählt worden, deren Vereine an der Champions League oder der Europa League teilgenommen haben. Ronaldo spielt seit dieser Saison bei Juventus Turin.