Rekordpreis für 19-Karat-Edelstein bei Auktion in Genf

Rosa Diamant "Pink Legacy" für rund 50 Millionen Dollar versteigert

Genf (AFP) - Für einen Rekordpreis von rund 50 Millionen Dollar (44 Millionen Euro) ist in Genf ein rosa Diamant versteigert worden. Der knapp 19 Karat schwere Diamant "Pink Legacy" wurde am Dienstag vom US-Luxusjuwelier Harry Winston erworben, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. 2,6 Millionen Dollar pro Karat sei ein Weltrekord für einen rosa Diamanten, sagte der Chef von Christie's in Europa, François Curiel. "Für mich ist dieser Stein der Leonardo da Vinci der Diamanten."

Der "Pink Legacy" wird am Dienstag versteigert © AFP

Der "Pink Legacy" gehörte lange Zeit der Familie Oppenheimer, die einst den Minen-Konzern De Beers leitete. Der Stein wurde vor mehr als hundert Jahren in Südafrika entdeckt und in den 1920er Jahren verarbeitet. Der neue Besitzer taufte ihn nach der Auktion umgehend in "Winston Pink Legacy" um. Der Preis von 50 Millionen Dollar schließt die Auktionsgebühren ein.

Den bisherigen Rekord für einen rosa Diamanten hielt der Edelstein "Pink Promise". Der Diamant mit einem Gewicht von etwas unter 15 Karat war im November 2017 in Hongkong für knapp 32,5 Millionen Dollar versteigert worden - das entspricht 2,18 Millionen Dollar pro Karat.