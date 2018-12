Kommunale Entsorger schicken an Neujahr mehr als 1100 Mitarbeiter los

Rund 190 Tonnen Silvestermüll allein in den fünf größten deutschen Städten

Berlin (AFP) - In den fünf größten deutschen Metropolen entfernen die Stadtreinigungen nach der Silvesternacht jährlich rund 190 Tonnen Feuerwerksreste und ähnlichen Abfall. Das teilte der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) am Donnerstag in Berlin mit. Der Wert bezieht sich auf die Großstädte Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main.

Feuerwerk am Brandenburger Tor © AFP

Mehr als 1100 Mitarbeiter von kommunalen Entsorgern kümmerten sich dort den Angaben zufolge an Neujahr darum, abgebrannte Böller und Feuerwerksbatterien von öffentlichen Straßen und Plätzen zu entfernen. Grundsätzlich müssten die Verursacher den Abfall allerdings selbst entfernen, sofern die kommunale Straßenreinigungssatzung dies vorschreibe, ergänzte der Verband.