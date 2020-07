Tiere werden möglicherweise zum Verkauf angeboten

Rund 40 Lämmer von Weide in Schleswig-Holstein gestohlen

Bad Segeberg (AFP) - In Schleswig-Holstein haben Unbekannte rund 40 Lämmer gestohlen. Nach Angaben der Polizei in Bad Segeberg vom Mittwoch entwendeten die Täter die Tiere von einer Viehweide in der Gemeinde Großenaspe. Die Beamten gingen davon aus, dass die junge Schafe in ein größeres Fahrzeug geladen wurden.

Lämmer bei der Fütterung © AFP

Möglicherweise würden die Tiere bereits zum Verkauf angeboten, teilten die Ermittler mit. Sie baten um Hinweise. Der Diebstahl ereignete sich demnach am Freitag oder Samstag, ein genauerer Zeitpunkt war nicht bekannt.