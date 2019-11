Schulkinder üben bei Wettbewerb Zusammenbau von Schnellfeuergewehr

Russland feiert 100. Jahrestag der Geburt von Kalaschnikow-Erfinder

Moskau (AFP) - Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert Russland den 100. Jahrestag der Geburt von Michail Kalschnikow, dem Erfinder des legendären Sturmgewehr AK-47. In einem Moskauer Park übten dutzende Schulkinder am Samstag in einem Wettbewerb an Modellen den möglichst schnellen Zusammenbau der Waffe. Russische Kinder müssten "das richtige Leben" kennenlernen, sagte Andrej Starych von der Jugendorganisation Gwardia, die die Veranstaltung organisierte.

Michail Kalaschnikow mit seiner AK-47 © AFP

Der 2013 verstorbene Kalaschnikow gilt in Russland als ein Nationalheld und Symbol der militärischen Vergangenheit. Sein Sturmgewehr wird von Regierungen wie auch Milizen und Gangstern in aller Welt verwendet. Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Waffenerfinders ist der Sonntag, wenn zahlreiche Veranstaltungen stattfinden.