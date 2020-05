Erneut mehr als 10.000 neue Infektionsfälle binnen 24 Stunden

Russland stoppt nach tödlichen Klinikbränden Einsatz bestimmter Beatmungsgeräte

Moskau (AFP) - Nach zwei tödlichen Bränden in russischen Krankenhäusern haben die Behörden die Nutzung bestimmter Beatmungsgeräte untersagt. Kurzschlüsse an den in Russland hergestellten Geräten seien offenbar Ursache für die Feuer, erklärte die Aufsichtsbehörde für das Gesundheitswesen, Rosdrawnadsor, am Mittwoch. Die Zahl der Corona-Infizierten in Russland stieg indes weiter massiv an.

Helfer vor der Klinik in St. Petersburg nach dem Brand © AFP

Die jüngsten Brände in den Kliniken in St. Petersburg und in Moskau mit insgesamt sechs Toten gehen der Aufsichtsbehörde zufolge auf das Beatmungsgerät Aventa-M zurück, das in Russland seit dem 1. April produziert wird. Für die künstliche Beatmung von Covid-19-Patienten soll es nun vorerst nicht mehr eingesetzt werden. Nach Medienberichten wurden in die USA gelieferte Beatmungsgeräte dieses Typs zurückgerufen. Sie waren dort noch nicht in Gebrauch.

Bei den fünf Toten des St.-Georgi-Krankenhauses in St. Petersburg vom Dienstag handelte es sich um Patienten, die auf der Intensivstation lagen und teilweise beatmet wurden. Bei dem Moskauer Brand mit einem Toten vom Samstag war laut Medien ebenfalls die Intensivstation betroffen.

Unterdessen stieg die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten in Russland weiter rapide an. Den Behörden zufolge wurden binnen 24 Stunden erneut mehr als 10.000 neue Infektionsfälle registriert. In Russland wurden damit seit Beginn der Pandemie 242.271 Infektionsfälle verzeichnet. Das Land steht inzwischen an zweiter Stelle hinter den USA.

Die Zahl der Toten stieg nach offiziellen Angaben um 96 auf 2212 Opfer. Dies ist im internationalen Vergleich sehr niedrig. Kritiker werfen den russischen Behörden allerdings vor, Todesfälle durch das Virus zu verschleiern und andere Ursachen anzugeben.

Dem Gesundheitsministerium zufolge hatten mehr als 40 Prozent der russischen Neuinfizierten keine Symptome. Die Behörden erklären die stark steigenden Infektionszahlen mit einer Ausweitung der Tests.

Wie am Dienstag bekannt wurde, ist auch der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, infiziert. Der 52-Jährige ist bereits das vierte ranghohe Regierungsmitglied in Russland, bei dem eine Corona-Infektion festgestellt wurde.