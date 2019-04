22-Jährige schreibt auch an Filmmusik mit

Sängerin Camila Cabello übernimmt Hauptrolle in Aschenputtel-Remake

New York (AFP) - Die US-Sängerin Camila Cabello wird in einem Film-Remake des Märchens Aschenputtel die Hauptrolle übernehmen. Die in Kuba geborene Musikerin ("Havana") wird auch an der Filmmusik mitschreiben, wie informierte Kreise am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP bestätigten. Während Aschenputtel häufig als blondes Mädchen dargestellt wird, übernimmt mit der 22-jährigen Cabello nun eine dunkelhaarige Hispano-Amerikanerin den Part.

Camila Cabello © AFP

Das Projekt geht auf eine Idee des britischen Komikers und Fernsehmoderators James Corden zurück. Er wird das Remake auch produzieren. Regie führen wird die Filmemacherin Kay Cannon. Zuerst hatte das Magazin "The Hollywood Reporter" über das Filmprojekt berichtet.

Cabello war mit 16 Jahren als Mitglied der Girlgroup Fifth Harmony bekannt geworden. 2016 verließ sie die Band, um eine Solokarriere zu starten. Mit ihrem Hit "Havana" und ihrem Album "Camila" stürmte sie später an die Spitze der US-Charts.