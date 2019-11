"Ich bin wie ich bin, ich hadere nicht"

Sängerin Jeanette Biedermann ist ihr Aussehen nicht mehr so wichtig

Bad Vilbel (AFP) - Sängerin Jeanette Biedermann ist das Aussehen nicht mehr so wichtig. "Was ziehe ich an? Wie wirke ich? Das ist mir egal", sagte die 39-Jährige am Sonntag dem Radiosender FFH. "Ich bin wie ich bin, ich hadere nicht." Ihr sei "nur noch das Innere wichtig".

Jeanette Biedermann bei einem Auftritt in Berlin © AFP

Ihren Geschlechtsgenossinnen riet Biedermann, "echt zu sein". "Die guten Jungs und die guten Männer mögen echte Mädchen." Nur dann könne Liebe entstehen. "Sonst sieht der andere dich ja nicht."