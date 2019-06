Anhörung am Mittwoch kommender Woche

Sängerin Shakira in Spanien wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung vor Gericht

Barcelona (AFP) - Die kolumbianische Popsängerin Shakira muss in Spanien vor Gericht. Die Anklagebehörde wirft der Musikerin vor, zwischen 2011 und 2014 keine Steuern in Spanien gezahlt zu haben. Am Mittwoch kommender Woche soll Shakira vor dem Gericht in der Stadt Esplugues de Llobregat bei Barcelona aussagen. Dort lebt die Kolumbianierin gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem Verteidiger des FC Barcelona Gerard Piqué. Das Paar hat zwei Kinder.

Shakira nach dem Prozess in Madrid © AFP

Die Anwälte der Sängerin argumentieren, ein Großteil von Shakiras Einkünften bis 2014 stamme von ihren internationalen Konzerten. Zudem lebe sie nicht mehr als sechs Monate im Jahr in Spanien - die Bedingung für einen Steuersitz in dem Land.