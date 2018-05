Falcon-9-Trägerrakete platziert Satelliten erfolgreich in Umlaufbahn

Satelliten für Forschungsprojekt Deutschlands und der USA ins All befördert

Washington (AFP) - Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat zwei von Deutschland und den USA produzierte Satelliten ins All befördert. Eine Falcon-9-Trägerrakete hob am Dienstag um 12.47 Uhr (Ortszeit, 21.47 Uhr MESZ) von der Luftwaffenbasis Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien ab und platzierte die Satelliten rund zehn Minuten später erfolgreich in der Umlaufbahn.

Start der Trägerrakete in Kalifornien © AFP

Die Satelliten sollen Veränderungen beim Anstieg des Meeresspiegels, Eisschmelze und Dürren auf der Erde feststellen. Die Mission erfolgt in Kooperation des deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) und der US-Raumfahrtbehörde Nasa.