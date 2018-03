Low-Budget-Produktion als bester Film und für die beste Regie ausgezeichnet

Satirischer Horrorfilm "Get Out" siegt bei Independent Spirit Awards

Santa Monica (AFP) - Einen Tag vor der Oscar-Verleihung hat der satirische Horrorfilm "Get Out" bei den Independent Spirit Awards die beiden Hauptpreise gewonnen. Jordan Peeles Regiedebüt wurde als bester Film und für die beste Regie ausgezeichnet. Er habe keinen politischen Film drehen wollen, sondern "einen Film in meinem bevorzugten Genre", sagte Peele am Samstag bei der Entgegennahme der Preise am Strand von Santa Monica.

Jordan Peel nimmt den Preis für den besten Film entgegen. © AFP

Die Spirit Awards zeichnen unabhängige Low-Budget-Filme aus, traditionell werden sie am Vortag der Oscar-Gala verliehen. Mit dem Zuschauererfolg von Peeles Horror-Satire um den unterschwelligen Rassismus liberaler Weißer in den USA hatte niemand gerechnet: Mit Produktionskosten von weniger als fünf Millionen Dollar spielte er weltweit 255 Millionen Dollar (rund 207 Millionen Euro) ein.

Die Spirit Awards waren in den vergangenen Jahren ein zuverlässiger Vorbote der Oscars: Fünf der sechs vergangenen besten Filme bei den Oscars hatten zuvor bereits bei den Spirit Awards gesiegt, darunter "Moonlight", "Spotlight" und "Birdman". "Get Out" geht mit vier Nominierungen in das Rennen um die Oscars, darunter ebenfalls für den besten Film und die beste Regie.

Als beste Schauspielerin eines Indie-Films ausgezeichnet wurde Frances McDormand für ihre Rolle als wütende Mutter in dem Oscar-Favoriten "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", ihr Gegenspieler in dem Streifen, Sam Rockwell, bekam den Preis als bester männliche Nebendarsteller.

Als bester männlicher Hauptdarsteller wurde Timothy Chalamet (Call Me By Your Name) gewürdigt, für die beste weibliche Nebenrolle ausgezeichnet wurde Allison Janney ("I, Tonya"). Alle vier Schauspieler sind in den Kategorien auch für die Oscars nominiert.