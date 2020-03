Politiker sollen Verhaltenshinweise beachten und Dienstreisen vermeiden

Schäuble ruft Bundestagsabgeordnete wegen Coronavirus zur Wachsamkeit auf

Berlin (AFP) - Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ruft Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die Abgeordneten zur Wachsamkeit auf. Er bitte die Parlamentarier "nachdrücklich", die aktuellen "Präventions- und Verhaltenshinweise sorgsam zu beachten und auch ihre Mitarbeiter dazu anzuhalten", heißt es in einem Schreiben Schäubles an alle Bundestagsmitlieder, das am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Zuerst hatte die "Saarbrücker Zeitung" darüber berichtet.

Bundestag in Berlin © AFP

"Dienstriesen, insbesondere in Risikogebiete, bitte ich, auf das zwingend notwendige Maß zu begrenzen", schrieb Schäuble. Er hatte sich laut dem Brief am Montag mit den parlamentarischen Geschäftsführern der Bundestagsfraktionen über das Thema Coronavirus ausgetauscht. Der Bundestag tagt diese Woche erstmals wieder nach einer zweiwöchigen Pause. Damit werde "eine Vielzahl von Menschen aus allen Teilen Deutschlands in unseren Liegenschaften zusammentreffen", schrieb Schäuble.

Zum Umgang mit größeren Veranstaltungen sei er sich mit den parlamentarischen Geschäftsführern einig gewesen, "dass wir uns den Entscheidungen der zuständigen Landesbehörden anschließen werden". Falls öffentliche Großveranstaltungen in Berlin allgemein abgesagt würden, wolle er zudem Dachterrasse und Kuppel des Reichstags für Besucher schließen, schrieb Schäuble. "Je nach Entwicklung der Lage werden wir kurzfristig weitere Maßnahmen besprechen."

In der Nacht zum Montag war der erste Coronavirusfall in Berlin bekannt geworden. Insgesamt gibt es in Deutschland knapp 190 bestätigte Fälle, davon drei in der Hauptstadt.