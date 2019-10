"Nicht immer alles nach außen tragen" - Kein Verständnis für Indiskretionen

Schauspieler Elyas M'Barek hält sich in sozialen Netzwerken bewusst zurück

München (AFP) - Der Schauspieler Elyas M'Barek überlegt sehr genau, was er in den sozialen Netzwerken aus seinem Privatleben mitteilt. "Ich finde es wichtig, Geheimnisse zu haben - man muss nicht immer alles nach außen tragen", sagte der 37-Jährige dem Magazin "Playboy" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Er sei manchmal irritiert, was Menschen in sozialen Medien alles über sich und ihr Leben offenbarten.

Elyas M'Barek © AFP

M‘Barek ist nach eigenen Angaben durchaus auf Facebook und Instagram aktiv, wo er mehrere Millionen Follower hat. Er zeige dort aber nicht etwa den Menschen, mit dem er zusammen beim Essen sitze, betonte er. "Ich poste manchmal wochenlang überhaupt nichts, weil ich nämlich sehr wohl viele Geheimnisse habe, die ich für mich behalten möchte."