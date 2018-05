Erzählen über die DDR hält Harmann auch heute noch für wichtig

Schauspieler Jörg Hartmann macht Rechtspopulismus im Osten Sorgen

Berlin (AFP) - Schauspieler Jörg Hartmann hält es auch heute für wichtig, über die DDR zu erzählen. Dies sei nötig, um "zu verstehen, was hier vor 30 Jahren passiert ist", sagte Hartmann im Interview mit "Zeit Online". Es sei wichtig zu erfahren, "was dieses autoritäre System bedeutet hat, in welchen Mechanismen die Menschen gefangen waren" und welchen Mut es erfordert habe, "sich gegen die von oben aufgesetzte Meinung aufzulehnen".

Schauspieler Jörg Hartmann © AFP

Er selbst sei nach dem Mauerfall wahnsinnig neugierig auf den Osten gewesen und habe sein erstes Engagement deshalb in Meiningen in Thüringen aufgenommen. Allerdings mache ihm "dieses Abdriften des Ostens ins Rechtspopulistische" Sorgen. Er fahre inzwischen "mit einem anderen Gefühl nach Dresden" als früher, sagte Hartmann, der in der neuen Staffel der ARD-Serie "Weissensee" wieder den linientreuen Stasioffizier Falk Kupfer spielt.

Das "Vorurteil des frustrierten Ostdeutschen" halte er jedoch für "gefährlich", sagte Hartmann. "Ich denke, der Erfolg des Rechtspopulismus hat eher mit der Krise des Mannes zu tun." Der sei "völlig überfordert damit, dass die Frau ihm nun auch offiziell ebenbürtig ist". Eine einfache Antwort auf diese Verunsicherung sei "eben das traditionelle Rollenbild".