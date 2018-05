64-jähriger Hollywoodstar bestätigt Übernahme kontroverser Rolle

Schauspieler John Malkovich spielt Harvey Weinstein in Theaterstück

Köln (AFP) - Hollywoodstar John Malkovich wird den wegen Vergewaltigung beschuldigten einstigen Hollywoodmogul Harvey Weinstein in einem Theaterstück spielen. Das sagte der 64-Jährige am Donnerstag im Westdeutschen Rundfunk (WDR) am Rande der Ruhrfestspiele in Recklinghausen.

Nach WDR-Angaben will Autor David Mamet im kommenden Jahr in London ein Theaterstück unter dem Titel "Bitter Wheat" auf die Bühne bringen, das sich mit Weinsteins Fall befasst. Die Vorwürfe gegen den Produzenten hatten die weltweite sogenannte #MeToo-Debatte angestoßen. "Das Theaterstück ist sehr lustig und sehr fies zugleich - ich bin mir sicher, dass wir damit polarisieren werden", sagte Malkovich.