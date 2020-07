Ehefrau hatte Leidensweg von Musical-Darsteller im Netz dokumentiert

Schauspieler Nick Cordero an Folgen von Coronavirus-Infektion gestorben

Washington (AFP) - Der kanadische Broadway- und Fernsehschauspieler Nick Cordero ist nach monatelanger Behandlung an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Cordero starb am Sonntag im Alter von 41 Jahren umgeben von seiner Familie, wie seine Frau Amanda Kloots im Online-Dienst Instagram schrieb. "Ich bin fassungslos und alles tut weh. Mein Herz ist gebrochen, ich kann mir unser Leben nicht ohne ihn vorstellen." Das Paar hat einen einjährigen Sohn.

Schauspieler Nick Cordero © AFP

Kloots hatte den mehr als dreimonatigen Kampf ihres Mannes gegen das Coronavirus im Internet dokumentiert. Die Ärzte hatten Cordero nach drei Wochen auf der Intensivstation das rechte Bein amputieren müssen. Grund war ein Blutgerinnsel, eine Komplikation bei Coronavirus-Infektionen. Der Schauspieler war zwischenzeitlich komatös, kam Anfang Mai aber wieder zu Bewusstsein.

Nach Angaben seiner Frau verlor er knapp 30 Kilogramm, weil seine Muskeln zurückgingen, und konnte Mitte Juni weder sprechen noch laufen. Zuletzt wartete er auf eine Lungentransplantation. Sein Corona-Leidensweg sorgte weltweit für Anteilnahme.

Cordero hatte unter anderem in den Musicals "Waitress", "A Bronx Tale" and "Bullets Over Broadway" mitgespielt. "Bullets Over Broadway" brachte ihm eine Nominierung für den Musical-Preis Tony.