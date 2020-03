Schauspieler Samuel Finzi sieht sich nicht als Frauenversteher

54-Jähriger versteht Logik der Frauen nicht immer

München (AFP) - Der Schauspieler Samuel Finzi sieht sich selbst nicht als Frauenversteher. Frauen hätten eine andere Logik als Männer, sagte der 54-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Das meine er nicht wertend. "Aber diese Logik verstehe ich nicht immer."

Die Zeit nach dem Tod seiner ersten Ehefrau, die mit 39 Jahren plötzlich an einem Hirntumor starb, sei schwer gewesen. "Mich hat die Arbeit gerettet - ich stand am selben Abend noch auf der Bühne", sagte Finzi. Für ihn sei der Friedhof der letzte Ort, an dem er über einen geliebten Menschen nachdenke. "Da halte ich mich lieber an ein Bild oder eine Erinnerung."

Die Asche seiner Frau habe er im Meer verstreut, sagte Finzi. Er habe mittlerweile wieder eine Partnerin, mit der er aber nicht verheiratet sei. Ob die Partnerschaft für immer sei, wisse er nicht. "Ich kann das Wort gar nicht aussprechen - immer wenn ich so etwas gemacht habe, hat mich das Leben eines Besseren belehrt."