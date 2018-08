79-Jähriger betrachtet Deutschland als "Heimat"

Schauspieler Terence Hill würde gern für einige Jahre in Berlin leben

München (AFP) - Der Schauspieler Terence Hill betrachtet Deutschland als seine "Heimat" und würde gern für einige Jahre hierzulande leben. "Ich liebe Berlin - ich möchte für ein paar Jahre in Berlin leben", sagte der 79-Jährige der Zeitschrift "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch.

Terence Hill © AFP

Hill wurde in Italien geboren. Er lebte nach eigenen Angaben als Jugendlicher allerdings zwei Jahren mit seinem Eltern in Lommatzsch in Sachsen.