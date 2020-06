46-Jährige: Das erste Jahr war "ein "Vollschock

Schauspielerin Anne Ratte-Polle ist durch Tod ihrer Eltern gelassener geworden

Berlin (AFP) - Die Schauspielerin Anne Ratte-Polle ist durch den Tod ihrer Eltern gelassener geworden. "Jede Krise zwingt einen, sein Leben neu zu überdenken", sagte die 46-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben) über den tödlichen Autounfall ihrer Eltern im Jahr 2008. Das erste Jahr danach sei "ein Vollschock" gewesen, "zumal ich vorher noch nie Tod in meiner näheren Umgebung erlebt hatte".

Schauspielerin Anne-Ratte Polle bei Berlinale 2020 © AFP

Auch in der Gesellschaft werde das Thema Tod gemieden, "weil es wirtschaftlich nichts bringt", sagte Ratte-Polle. Wenn man sich mit dem Tod auseinandersetze, lerne man jedoch, dass er dazu gehöre. "Das macht einen gelassener und entspannter; man rennt nicht mehr so sehr falschen Dingen hinterher." Ratte-Polle spielte in der deutschen Netflix-Produktion "Dark" mit. In diesem Jahr war sie zudem für ihre Darstellung in dem Film "Es gilt das gesprochene Wort" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.