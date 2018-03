Auch Partner Nikolaus Okonkwo hält Monogamie nicht für das perfekte Modell

Schauspielerin Cheryl Shepard sieht Fremdgehen nicht zwingend als Trennungsgrund

München (AFP) - Fremdgehen ist für die US-Schauspielerin Cheryl Shepard nicht zwingend ein Trennungsgrund. "Was die Treue im körperlichen Bereich betrifft, da muss man sich als Paar einig sein", sagte die 52-Jährige dem Magazin "Super Illu" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Es müsse "Regeln geben, mit denen beide Partner sich identifizieren und wohlfühlen".

Cheryl Shepard und Nikolaus Okonkwo © AFP

Auch ihr Partner Nikolaus Okonkwo hält Monogamie nicht für das perfekte Beziehungsmodell. "Monogamie ist eine Erfindung der Moderne", sagte der 54-Jährige der Zeitschrift. "An unserem Freundeskreis sehe ich: Dieses Konzept klappt so einfach nicht, es ist in vielen Fällen gescheitert."