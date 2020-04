56-Jährige liest viele Bücher zum Thema

Schauspielerin Juliette Binoche ist ein spiritueller Mensch

München (AFP) - Die französische Schauspielerin Juliette Binoche ist ein spiritueller Mensch. "Wenn ich nicht an höhere Mächte, an das Universum glauben würde, dann würde ich innerlich verhungern", sagte die 56-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Sie lese viele Bücher zu dem Thema und sehe sich Videos von spirituellen Lehrern an. Dadurch verstehe sie besser, was in ihr vorgehe - und die Emotionen "galoppieren nicht mit mir davon", sagte Binoche.

Juliette Binoche © AFP

Obwohl sie zwei Kinder von verschiedenen Vätern habe, habe sie nie geheiratet. "Die wahre Liebe steckt in dir, außerhalb von dir findest du keine ewige Liebe, natürlich hoffst du das, aber es ist einfach nicht möglich - aus diesem Grund leidest du", sagte Binoche.