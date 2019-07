Ex-Frau MacKenzie erhält 19,7 Millionen Amazon.com-Aktien

Scheidung von Amazon-Chef Bezos besiegelt

San Francisco (AFP) - Die Scheidung von Amazon-Chef Jeff Bezos und seiner langjährigen Ehefrau MacKenzie ist in trockenen Tüchern. Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg erzielten Bezos und seine Ex-Frau eine Einigung in Höhe von 38 Milliarden Dollar. Ein Richter im Bezirk King County im US-Bundesstaat Washington besiegelte die Scheidung.

Jeff und MacKenzie Bezos sind jetzt geschiedene Leute © AFP

Der Einigung zufolge erhält die 49-jährige MacKenzie Bezos fast 19,7 Millionen Amazon.com-Aktien, womit sie einen Anteil von vier Prozent an dem auf 38,3 Milliarden Dollar geschätzten Unternehmen erhält. Die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte sowie ihre Anteile an der Zeitung "Washington Post" und dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin trat sie an ihren Ex-Mann ab.

Auf dem Milliardärsindex von Blomberg landet die Autorin somit auf Platz 22. Jeff Bezos behält zwölf Prozent am Unternehmen und bleibt der reichste Mann der Welt.

MacKenzie Bezos hatte zuvor angekündigt, sie wolle den größten Teil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke spenden. Sie trat der Initiative Giving Pledge bei, in der sich wohlhabende Spender dazu verpflichten, mehr als die Hälfte ihres Reichtums für derartige Zwecke abzugeben.

Jeff und MacKenzie Bezos hatten 1993 geheiratet und haben vier Kinder. Jeff Bezos hatte den Online-Versandhändler Amazon 1994 gegründet, kurz nach seiner Hochzeit. Seither entwickelte sich Amazon zu einem der größten Internetkonzerne der Welt.