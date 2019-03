Beuteltier unbekannter Herkunft im Schutz der Dunkelheit untergetaucht

Scheues Känguru geht Polizei und Feuerwehr im Münsterland durchs Netz

Borken (AFP) - Die Polizei im nordrhein-westfälischen Kreis Borken fahndet nach einem kleinen Känguru. Das rund 80 Zentimeter große Beuteltier wurde am Mittwochabend von einem Mann in Vreden gesehen, wie die Ordnungshüter am Donnerstag mitteilten. Polizisten und Feuerwehrleute versuchten vergeblich, das scheue Känguru mit Netzen einzufangen. Das Tier verschwand schließlich im Schutz der Dunkelheit.

Känguru mit Freiheitsdrang © AFP

Wem das Känguru ausbüxte und wo es sich aktuell befindet, war am Donnerstag zunächst unklar. Die Polizei wollte auf ihren Streifenfahrten weiter Ausschau nach dem Tier halten.