Pegelstand in Maxau bei Karlsruhe erreicht kritischen Grenzwert

Schifffahrt auf dem Oberrhein wegen Hochwassers eingestellt

Mainz (AFP) - Wegen der angespannten Hochwasserlage ist auch die Schifffahrt auf dem Rhein in einem ersten Teilabschnitt eingestellt worden. Das teilte das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz am Freitag mit. Demnach wurde im Bereich Maxau bei Karlsruhe am Oberrhein ein Pegelstand erreicht, ab dem Schiffe nicht mehr fahren dürfen.

Der Rhein überspült einen Campingplatz bei Spay in Rheinland-Pfalz © AFP

In den weiter nördlich gelegenen Flussabschnitten zwischen Worms und Köln galten demnach Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil eine erste Hochwassermarke erreicht wurde. Schiffe müssen dort unter anderem nun auch in der Mitte des Flusses fahren.

Der Schiffsverkehr auf dem Rheinzufluss Mosel war bereits am Donnerstag komplett eingestellt worden. Starke Regenfälle und Schneeschmelze ließen vor allem in Süd- und Westdeutschland die Pegel zahlreicher Flüsse und Bäche stark anschwellen. Während die Wasserstände kleinerer Zuflüsse vielerorts nach Angaben der Hochwasserzentralen bereits wieder sinken, steigen die Pegel der größeren Flüssen wie dem Rhein zunächst weiter.