Messingschild offenbar in der Nacht zu Freitag entwendet

Schild an Merkels Wahlkreisbüro in Stralsund gestohlen

Stralsund (AFP) - Unbekannte Täter haben eine Messingtafel gestohlen, die auf das Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Stralsund hinweist. Sie wurde offenbar in der Nacht zu Freitag in der Innenstadt der Hansestadt entwendet, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Der Wert der Tafel mit der Aufschrift "Bundestagsabgeordnete der CDU Dr. Angela Merkel" sei noch unbekannt, so die Polizei.

Das verschwundene Hinweisschild © AFP

Angela Merkel ist seit 1990 CDU-Kandidatin im Wahlkreis um Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern und hat diesen seitdem bei allen Bundestagswahlen direkt gewonnen.