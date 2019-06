Schlussanträge in EuGH-Verfahren zu Hasspostings auf Facebook

Luxemburg (AFP) - In einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) über die Verantwortung des Onlinenetzwerks Facebook bei der Löschung von Hasspostings werden heute (09.30 Uhr) die Schlussanträge des zuständigen Generalanwalts erwartet. Der EuGH muss vor dem Hintergrund einer Klage der früheren österreichischen Grünen-Chefin Eva Glawischnig darüber entscheiden, ob Facebook dazu verpflichtet werden kann, neben der Löschung konkret beanstandeter Beleidigungen auch weltweit nach "inhaltsgleichen rechtwidrigen Äußerungen" zu suchen und diese zu sperren. (Az. C-18/18)

Facebook verliert zwei hochrangige Führungskräfte © AFP

Der österreichische Oberste Gerichtshof legte den Fall dem Gerichtshof in Luxemburg zur Auslegung der maßgeblichen EU-Richtlinie vor. Auslöser für die Klage waren Beleidigungen gegen die Politikerin wie "miese Volksverräterin". Ein Urteil in dem Verfahren wird erst in einigen Wochen erwartet.