Chicago und Detroit besonders betroffen

Schneesturm in den USA lässt fast 1500 Flüge ausfallen

Chicago (AFP) - Ein Schneesturm hat im Mittleren Westen der USA zum Ausfall von knapp 1500 Flügen geführt. Mehr als die Hälfte davon wurde am Freitag am Flughafen O'Hare in Chicago gestrichen, einem der betriebsamsten Airports des Landes, die übrigen in Detroit. Die Fluggesellschaften warnten, dass es noch an anderen Flughäfen der Region zu Streichungen kommen könnte. Den Passagieren wurden kostenlose Umbuchungen erlaubt.

Chicago erlebt regelmäßig harte Winter © AFP

In Chicago und Detroit wurden im Verlaufe des Tages bis zu 23 Zentimeter Schneefall erwartet. In beiden Städten wurden Schulen geschlossen, auf rutschigen Straßen kam es zu zahlreichen Unfällen. Chicago hat einen derartig starken Schneefall seit sieben Jahren nicht mehr erlebt. Bürgermeister Rahm Emanuel sagte, auch über das Wochenende werde weiter Schnee fallen. Er riet den Einwohnern, zu Hause zu bleiben.