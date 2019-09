Junge findet vergrabenen Apparat beim Spielen auf Wiese

Schussfalle für Wühlmäuse verletzt Siebenjährigen in Baden-Württemberg

Tuttlingen (AFP) - Beim Hantieren mit einer Schussfalle zur Wühlmausjagd hat sich ein Siebenjähriger im baden-württembergischen Straßberg schwer an einer Hand verletzt. Der Junge entdeckte den Apparat beim Spielen mit einem Freund auf einer Wiese, wie die Polizei am Donnerstag in Tuttlingen mitteilte. Die darin enthaltene Platzpatrone explodierte, die Druckwelle führte zu der Verletzung.

Rettungskräfte mit ihren Fahrzeugen © AFP

Den Beamten zufolge war die im Boden eingegrabene Falle mit einer Plastikkiste abgedeckt, als die beiden Jungen sie am Mittwoch fanden. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Gegen den der Polizei bekannten Fallensteller laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.