Preisträger soll nachträglich 2019 bekanntgegeben werden

Schwedische Akademie: Vergabe des Literaturnobelpreises fällt dieses Jahr aus

Stockholm (AFP) - Der Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben. Die Verleihung solle im kommenden Jahr nachgeholt werden, teilte die Schwedische Akademie am Freitag in Stockholm mit. Die Entscheidung werde parallel zur Kür des Preisträgers 2019 bekanntgegeben. Bislang fiel die Vergabe des Literaturnobelpreises erst sieben Mal aus, zuletzt 1943.

Die Akademie in der Altstadt von Stockholm © AFP

Hintergrund der Entscheidung ist ein Missbrauchsskandal, der die Schwedische Akademie in eine tiefe Krise gestützt hat. Laut einem Zeitungsbericht soll der Ehemann von Akademie-Mitglied Katarina Frostenson über Jahre hinweg 18 weibliche Mitglieder der Akademie, Frauen oder Töchter von Akademiemitgliedern und Mitarbeiterinnen belästigt oder missbraucht haben.

Wegen des Umgangs der Akademie mit den Vorwürfen legten mehrere Akademie-Mitglieder ihr Amt nieder, so dass nicht mehr die notwendigen zwölf Mitglieder zur Abstimmung über die Aufnahme neuer Mitglieder aktiv sind.