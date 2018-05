Vorhaben wird unter anderem von König Carl XVI. Gustaf kritisiert

Schwedische Justiz stoppt Bau von neuem Nobel-Zentrum in Stockholm vorerst

Stockholm (AFP) - Die schwedische Justiz hat den umstrittenen Bau des neuen Nobel-Zentrums in Stockholm vorerst gestoppt, zu dessen Kritikern auch König Carl XVI. Gustaf zählt. Das Bauvorhaben, für das eine Zollabfertigungsstelle aus dem 19. Jahrhundert abgerissen werden soll, drohe dem "Erhalt des kulturellen Erbes" im Stockholmer Viertel Blasieholmen zu schaden, entschied am Dienstag das Gericht für Boden und Umweltfragen in einem Berufungsurteil.

Architekt David Chipperfield vor Modell des Bauvorhabens © AFP

Das von dem Briten David Chipperfield entworfene Gebäude werde "die Lesbarkeit der Geschichte von Stockholm als Hafen-, Marine- und Handelsstadt unwiderbringlich beeinträchtigen", hieß es in dem Urteil weiter. Es wurde damit gerechnet, dass die Initiatoren des Bauprojekts gegen diese Entscheidung vor eine höhere Instanz ziehen.

Das Nobel-Zentrum plant einen großen, massiven Bau, in dem künftig fast all seine Aktivitäten wie Verwaltung, Ausstellungen und Zeremonien stattfinden sollen. Nur das Bankett der Nobelpreisträger soll weiterhin im Stockholmer Rathaus stattfinden. Der Stadtrat von Stockholm hatte das Vorhaben 2016 gebilligt, die Planer des Projekts mussten das Bauvorhaben allerdings um ein Stockwerk verkleinern.

Die Bauarbeiten sollten ursprünglich 2017 beginnen, doch der Rechtsstreit über den Bau verzögert den Spatenstich. Im Juni 2016 hatte Schwedens König Carl XVI. Gustaf, der sich in der Regel mit Äußerungen zu öffentlichen Angelegenheiten zurückhält, in einem Interview mit der Zeitung "Dagens Nyheter" das Bauvorhaben als zu groß, protzig und "dominant" kritisiert.

Unterstützt wird das Bauvorhaben hingegen von der Familie Wallenberg, einer der reichsten Familien Schwedens, sowie der Familie Persson, die bei der weltweit erfolgreichen Modekette H&M das Sagen hat. Diese beiden Familien sind die Hauptgeldgeber des Neubaus.