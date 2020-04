35-Jährige absolvierte vergangene Woche dreitägigen Crash-Kurs

Schwedische Prinzessin Sofia hilft in Coronavirus-Krise in Krankenhaus aus

Stockholm (AFP) - Nach einem dreitägigen Crash-Kurs hilft die schwedische Prinzessin Sofia jetzt angesichts der Corona-Krise in einem Stockholmer Krankenhaus aus. Die 35-Jährige habe ihren Dienst als Pflegehelferin in der Sophiahemmet-Klinik in der schwedischen Hauptstadt am Vortag angetreten, teilte das Königshaus am Freitag mit.

Princess Sofia (centre) joined the Swedish royal family when she married Prince Carl Philip in 2015 © AFP

Sofia, die seit 2015 mit Prinz Carl Philip verheiratet ist, habe helfen wollen, teilte die Pressestelle des Königshauses mit. Sie hatte vergangene Woche den Kurs absolviert, ebenso wie wegen der Krise arbeitsloses Kabinenpersonal und Hotelangestellte, die im Rahmen des Projekts nun Kranken- und Altenpfleger entlasten.

Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern hat Schweden wegen der Coronavirus-Pandemie keine strikten Ausgangsbeschränkungen verhängt. Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen und Besuche in Altenheimen sind aber verboten.

Bis Freitag zählten die schwedischen Behörden 13.216 bestätigte Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus; 1400 Menschen starben.