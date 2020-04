Durch Bücher wie "Der Besuch des Leibarztes" auch in Deutschland bekannt

Schwedischer Autor Per Olov Enquist mit 85 Jahren gestorben

Stockholm (AFP) - Der schwedische Autor Per Olov Enquist ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das gab seine Familie am Sonntag in schwedischen Medien bekannt. Enquist galt als einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren des Landes. Viele seiner Bücher wurden ins Deutsche übersetzt, darunter "Der Besuch des Leibarztes", "Der fünfte Winter des Magnetiseurs" und zuletzt der Kinderbuch-Sammelband "Abenteuer mit Großvater".

Enquist, der in Schweden unter seinen Initialen P.O. Enquist bekannt ist, wurde 1934 in Hjoggbole im Norden des Landes geboren. In seinen Romanen, Theaterstücken und Essays verarbeitete er seine Kindheit in einem strenggläubigen Elternhaus. Zudem brachte er in seine Werke seine Erfahrungen als Sportler, Journalist und auch als Alkoholiker ein.

Im Jahr 2001 gewann Enquist den August-Preis, den renommiertesten schwedischen Buchpreis, für "Der Besuch des Leibarztes": eine Romanze zwischen dem Arzt des als geisteskrank geltenden dänischen Königs Christian VII. und der Königin. Mit einem zweiten August-Preis wurde er für seine Autobiografie "Ein anderes Leben" von 2008 ausgezeichnet. Darin schilderte er auch seine Aufenthalte in West-Berlin und München.