Keine Verletzten - Anwohner sollen vorübergehend zu Hause bleiben

Schwerer Brand in Total-Raffinerie in der Normandie

Rennes (AFP) - In einer Raffinerie des französischen Mineralölkonzerns Total in der Normandie hat sich in der Nacht zum Samstag ein schwerer Brand ereignet. Das Feuer sei gegen 04.00 Uhr morgens an einer Pumpe in der Anlage in Gonfreville-l'Orcher nahe der Hafenstadt Le Havre ausgebrochen, teilten die Präfektur Seine-Maritime und das Unternehmen mit. Laut Total konnte der Brand "stark eingedämmt" und unter Kontrolle gebracht werden.

Verletzt wurde niemand. Alle Arbeiter seien "in Sicherheit", teilte Total mit. Die möglichen Folgen des Brands für die Anlage würden nun überprüft.

Die Präfektur rief die Bevölkerung in der Umgebung vorsorglich auf, zu Hause zu bleiben. Tests auf eine erhöhte Luftverschmutzung durch den Brand seien aber negativ ausgefallen.

Auf dem betroffenen Gelände befinden sich eine Raffinerie und eine petrochemische Anlage. 1500 Menschen sind dort beschäftigt.