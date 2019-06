Militärtransporter überschlägt sich bei Übungseinheit der US-Eliteschule

Schwerer Unfall an West-Point-Akademie mit einem Toten und 22 Verletzten

Washington (AFP) - An der berühmten US-Militärakademie West Point ist es bei einer Übungseinheit zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Kadett wurde am Donnerstag getötet und 22 weitere Menschen verletzt, wie die im Bundesstaat New York ansässige Akademie mitteilte. Bei dem Unfall überschlug sich auf einer Straße nahe der Schule ein militärisches Transportfahrzeug.

Absolventen der US-Militärakademie West Point © AFP

Die genauen Umstände des Unfalls würden noch untersucht, erklärte die Akademie. Die Verletzten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht. Bei ihnen handelt es sich den Angaben zufolge um 20 Kadetten und zwei reguläre Soldaten.

An der 117 Jahre alten West-Point-Akademie absolvierten einige der berühmtesten Militärs der USA ihre Ausbildung, darunter die Generäle und Präsidenten Ulysses S. Grant (1822-1885) und Dwight D. Eisenhower (1890-1969).